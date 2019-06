Trail dei Trabocchi, Antonio Bucci e Iolanda Ferritti vincono in uno scenario mozzafiato

Bella giornata di sport nella Riserva Naturale di Punta Aderci dove in oltre 300, provenienti da più regioni d’Italia, hanno partecipato alla quarta edizione del Trail dei Trabocchi. Un appuntamento ormai immancabile per tanti podisti che amano la corsa fuoristrada e che tornano sempre volentieri a Vasto. La gara, organizzata dalla Podistica Vasto con Cai Vasto con il supporto di Parks Trail, Cooperativa Cogecstre, Comune di Vasto e Protezione Civile, si è snodata lungo un duro percorso ondulato di 12 km., dalla spiaggia di Punta Penna a Mottagrossa passando per angoli caratteristici della costa vastese come Libertini e il promontorio di Punta d’Erce. A tagliare per primo il traguardo, con poco meno di 46 minuti è stato Antonio Bucci, seguito da Pardo La Serra e Donatello Di Sante. Tra le donne Iolanda Ferritti ha bissato il successo dello scorso anno conquistando la vittoria davanti a Morena Di Benedetto e Sara Di Prinzio.

Grande soddisfazione da parte dello staff organizzativo, coordinato dalla presidente Antonia Falasca e dal vicepresidente Tonino Baccalà. "Grazie a tutti i soci della Podistica Vasto, del Cai, a tutti i volontari, agli sponsor e a chi ha collaborato con noi - dicono a fine gara -. Ma sopratutto grazie a tutti gli atleti che ogni anno accorrono numerosi a questa gara".

Foto della gara Massimo Bozzelli - Foto aeree Graziano Di Totto (RG Droni) - Foto premiazioni Federica Finizio

Ordine d’arrivo

Uomini

1° Antonio Bucci (Asd Progetto Running) - 45’48’’

2° Pardo La Serra (Larino Run) - 46’14’’

3° Donatello Di Sante (Parks Trail Promotion) - 46’19’’

Donne

1ª Iolanda Ferritti (Nuova Atletica Isernia) - 54’19’’

2ª Morena Di Benedetto (Nuova Atletica Isernia) - 55’49’’

3ª Sara Di Prinzio (Maiella Nuoto Guardiagrele) - 56’13’’



Podii di categoria

Donne

F18: Rosanna Nacci

F23: Antonella Ciaramella, Emanuela Alfarano, Michela Crispino

F35: Jessica D’Aviera, Silvia Di Giustino, Chiara Zarlenga

F40: Morena Di Benedetto, Maria Teresa Cannuccia, Cesira Paponetti

F45: Annarita Viotti, Cristiana Vignola, Simona Tomassetti

F50: Maria Ciarlatani, Teresa Pecka, Nunzia Trubiani

F55: Fiorella Sordi, Maria Sofia Fattore, Paola Gradellini

F60: Maria Brindisi, Rosella Maracchioni

Uomini

M18: Francesco D’Agostino, Luigi Moretta

M23: Carlo Angelucci, Emiliano Ienni, Umberto D’Agostino

M35: Antonio D’Alessandro, Massimiliano Grande, Matteo De Angelis

M40: Felice Dell’Aquila, Alessandro Micomonaco, Mario Giagnorio

M45: Nicola Volpacchio, Nelli Dimitri, Luca Camilli

M50: Giovanni Viti, Stefano Pica, Giovanni Giglio

M55: Gabriele Lisciani, Dario Traini, Antonio Sciardò

M60: Marcello Bernabei, Luigi Foschi, Fabrizio Sebastiani

M65: Roberto Ialacci, Giuseppe Lucia, Giuseppe Fabbirizi

M70: Pierino Barbonetti, Antonio Magnacca