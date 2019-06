Semifinale playoff: con una prova di carattere la Vasto Basket vince gara 1 con Silvi

La BCC Ge.Vi. Vasto Basket blinda il suo parquet e conquista la vittoria in gara-1 di semifinale playoff contro la Nuova Pallacanestro Silvi. Con una partita di carattere i biancorossi riescono ad avere la meglio con il punteggio di 63-56 su una squadra ostica e che non ha mai mollato, riuscendo in qualche frangente a condurre nel punteggio come nel terzo quarto quando per gli uomini di coach Gesmundo sembrava che le cose potessero mettersi male. Ma Ierbs e compagni più volte in questa stagione hanno dato prova di grande bravura e, in questa serie di semifinale, salgono un primo scalino verso la conquista della finalissima. Giovedì sera si torna in campo a Silvi per gara-2 e i biancorossi proveranno a ripetere quanto fatto nei quarti contro Pineto, chiudendo subito la serie.

La partita. Buon inizio per la Vasto Basket che prende subito vantaggio con Oluic ad aprire le danze e poi con Pace, Dipierro da tre e di nuovo Oluic dalla lunetta (9-2). Il Silvi reagisce e trova il sorpasso sul 10-9, poi ci pensa Marino con una tripla a firmare il controsorpasso (12-10). I padroni di casa alzano la difesa e tornano ad allungare con Di Tizio e ancora Marino dalla lunga distanza (17-11). Gli uomini di coach D’Alberto restano però sempre attaccati alla partita e, dopo il canestro subito per una palla persa (19-16), coach Gesmundo chiama timeout per chiedere maggiore concentrazione. I suoi rispondono presente e Di Tizio, da tre, torna a far muovere il punteggio (22-16). Gli ultimi tre punti di marca teramana fanno chiudere il primo quarto sul 22-19. Si torna in campo e, dopo un paio di minuti abbondanti senza segnare, Peluso recupera un buon pallone e va a canestro (24-19). Poi i vastesi salgono in cattedra dalla lunga distanza trovando le triple di Ierbs (27-21) e Paggi (30-23). Gli ospiti riescono a stare sempre a contatto, arrivano al 4 (36-32), poi Pace, sulla sirena, mette dentro il 38-32 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi.

Si torna in campo e, al primo canestro del Silvi, risponde Di Tizio (40-34). Poi alla Vasto Basket si spegne la luce e il Silvi, trascinato da un Pappacena in stato di grazia, sale sul +6 (43-49). Ci pensano però Oluic (dalla lunetta e dal campo) e Dipierro con un’azione travolgente, a riportare il punteggio in parità. Il terzo quarto si chiude sul 49-49. Gli ultimi dieci giri di lancette si aprono con il canestro del Silvi che torna avanti (49-51). Poi è Pace show con due canestri che riportano ancora i biancorossi avanti (53-51). Dall’altra parte risponde Assogna per il nuovo pareggio del Silvi (53-53). E poi ancora Dipierro, con una penetrazione in area, fa rimettere a Vasto la testa davanti (55-53), seguito poi da Di Tizio che riporta a 4 i punti di vantaggio vastesi (57-53). Ancora uno scatenato Dipierro per il +6 che, a poco dalla fine, fa virtualmente calare il sipario sul match. La difesa vastese regge bene e, alla sirena finale, il tabellone segna 63-56. Appuntamento a gara 2.

BCC Ge.Vi. Vasto Basket – Nuova Pall. Silvi 63-56

Vasto Basket: Paggi 3, Pace 11, Stefano 0, Flocco 0, De Guglielmo 0, Dipierro 11, Marino 6, Di Tizio 9, Ierbs 3, Cicchini 0, Oluic 18, Peluso 2. Coach: Gesmundo

Silvi: Bragante, Di Giandomenico 6, Di Febo, Pappacena 14, Sulpizii, Di Blasio 1, Adonide Ant., Romagnoli, Assogna 19, Adonide Ang. 11, Antonini 4. Coach: D’Alberto