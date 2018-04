Olimpiadi della Lingua Italiana, vittorie per i ragazzi della Paolucci e del Pantini Pudente

Doppia vittoria per gli studenti vastesi all'11ª edizione delle Olimpiadi della Lingua Italiana, organizzate dall'Istituto Omnicomprensivo di Riccia guidato dalla dirigente scolastica Lucia Vitiello con la formazione di un Comitato Scientifico presieduto da Giuliana Fiorentino dell'Università del Molise. Le Olimpiadi sono sostenute dall'Ateneo Molisano, dalla Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, e hanno il patrocinio della Fondazione “I Lincei per la Scuola”, della Regione Molise e del Comune di Riccia, con il supporto tecnologico della Molise Dati.

Venerdì 27 e sabato 28 aprile si sono tenute le semifinali e le finali, dopo una selezione online che si è svolta nei mesi scorsi. "Molto importanti sono state per i ragazzi le attività di potenziamento delle eccellenze realizzate con attività pomeridiane grazie alla collaborazione di docenti esperti della scuola", spiega una nota dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto. Ottimi i risultati delle scuole vastesi che hanno visto la conquista del 1° posto della squadra della scuola media Paolucci e del liceo classico Pantini-Pudente mentre gli alunni della scuola primaria Spataro si sono classificati al 6° posto.

"Tanto l’impegno in questi mesi, tante le rinunce e i sacrifici dei giovani ragazzi di Vasto, ma ampiamente ripagate dal risultato - si legge in una nota dell'IC1 -. Anche i ragazzi della Primaria G. Spataro, Luca Barbati, Greta Radoccia, Lucrezia Molisani, Martina Laezza, Federico Barbieri, Claudia Monaco e Sara Scarponi, sotto la sapiente guida della prof.ssa Lucci, sono felicissimi del 6° posto, del lavoro di squadra svolto a scuola e soprattutto dell’elevata preparazione raggiunta. Super felici i ragazzi della Scuola R. Paolucci, Sara Sottile, Andrea Canci , Francesca Pollutri, Giulia Braca, Cristiano Colameo, preparati dalla prof.ssa Dantes, che superate le finalissime si sono classificati al 1° posto.

Grande festa anche per il liceo Classico di Vasto, i cui ragazzi hanno raggiunto il gradino più alto del podio. Ad aver vinto è stata l'umiltà dei ragazzi, sempre pronti a rimettersi in gioco, desiderosi di accogliere e mettere in pratica ogni indicazione dei docenti e soprattutto collaborativi gli uni con gli altri, sempre volti all'incoraggiamento ed al sostegno reciproco.... ha vinto la squadra! La cosa più entusiasmante, ad ogni modo, è stata l’aver fatto squadra tutti insieme a Riccia, tutte e tre le scuole: Spataro, Paolucci e Pantini Pudente, nel tifare l’uno per l’altro, nell’aver portato la vittoria a casa, orgogliosi del gruppo".