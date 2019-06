Il Real Casale a un passo dal sogno: basterà un pareggio per volare in Prima categoria

Il Real Casale conquista matematicamente il miglior piazzamento per disputare i play off e cercare la promozione in Prima categoria. Ai giallorossi è bastato un pareggio sul campo della Sansalvese: 1 a 1 firmato Picciotti (Real) e Torres (Sansalvese) che proietta la formazione di mister Del Monte a quota 59 punti che significa secondo posto assicurato.

I casalesi in virtù di questo risultato disputeranno la finale play off in casa e per completare l'impresa basterà anche solo un pareggio: in caso di parità al termine dei supplementari, infatti, da regolamento, sarà promossa la squadra che ha terminato col miglior piazzamento.

Per il Real Casale si avvia così alla conclusione una stagione da incorniciare. Una squadra con soli tre anni di attività alle spalle che nella prima stagione ha conquistato la Seconda categoria ai play off di Terza. All'esordio in Seconda la squadra del presidente Giuliante, l'anno scorso, ha raggiunto la salvezza anticipata.

Quest'anno il salto di qualità; tra i principali artefici c'è il bomber Graziano Di Biase a quota 22 reti.

I giallorossi sono stati una delle poche squadre a battere la dominatrice del campionato, il Palena (4 a 1 la gara di ritorno), e i rivali dell'Odorisiana (che ritroveranno negli spareggi) in entrambe le sfide.

Quella di oggi era l'ultima partita della stagione regolare: nella prossima giornata i casalesi osserveranno il turno di riposo. Nell'ambiente giallorosso c'è ottimismo per i play off. Ancora incerta la sfidante: se nell'ultima giornata la distanza tra Odorisiana e Di Santo Dionisio dovesse superare i 10 punti, sarà la formazione di Monteodorisio l'altra finalista. In caso contrario, si disputerà la semifinale tra queste due.

Il presidente del Real, Giulio Rocco Giuliante, a zonalocale.it esprime tutta la propria soddisfazione per l'annata: "A tutti i giocatori, ai dirigenti, al mister e a tutti coloro che hanno contribuito a questo fantastico traguardo vanno i miei complimenti... grazie!".

LE ALTRE PARTITE - L'Odorisiana ormai matematicamente terza vince in trasferta a Roccascalegna per 3 a 1 e inizia a pensare ai play off. Contro l'Atletico vanno a segno Della Penna e Di Matteo (doppietta). Probabilmente per i biancoverdi ci sarà la semifinale contro il Di Santo Dionisio che nell'ultimo turno ospiterà la già retrocessa Civitellese.

Oggi la formazione di Bomba ha vinto 1 a 0 contro il Villa Santa Maria con la rete di Ugo Paglione dagli 11 metri.

Dietro la Dinamo Roccaspinalveti vince 2 a 1 contro il Carunchio (per gli ospiti rete di Buba Baldeh a 10 minuti dalla fine) e conquista la salvezza senza passare per i play out.

Finisce a reti bianche la sfida tra San Buono e Virtus Tufillo. Per i tufillesi è ormai quasi certa la partecipazione agli spareggi per la salvezza.

LA 14ª GIORNATA DI RITORNO

Atletico Roccascalegna - Odorisiana 1-3

Civitellese - Quadri 0-1

Dinamo Roccaspinalveti - Carunchio 2-1

San Buono - Virtus Tufillo 0-0

Sansalvese - Real Casale 1-1

Villa Santa Maria - Di Santo Dionisio 0-1

Riposano Palena e Gissi

LA CLASSIFICA

Palena 64 (promossa in Prima categoria)



Real Casale 59

Odorisiana 56

Di Santo Dionisio 47



Gissi 41

Sansalvese 41

Carunchio 30

San Buono 30

Quadri 27

Dinamo Roccaspinalveti 25

Atletico Roccascalegna 24



Virtus Tufillo 21

Villa S. Maria 16



Civitellese 8

L'ULTIMA GIORNATA

Gissi - Atletico Roccascalegna

Di Santo Dionisio - Civitellese

Quadri - Dinamo Roccaspinalveti

Carunchio - San Buono

Virtus Tufillo - Sansalvese

Odorisiana - Villa S. Maria

Riposano Real Casale e Palena