"Verso un consumo critico", progetto del Gas Vasto con gli alunni della Rossetti

Si è concluso positivamente il progetto "Verso un consumo critico", promosso dal Gruppo di Acquisto Solidale (Gas) di Vasto e rivolto agli alunni delle classi 1ª e 2ª E della scuola media Rossetti di Vasto per far conoscere la filosofia dei gruppi di acquisto solidale ed educare i ragazzi all'acquisto solidale e consapevole ed un consumo critico.

Il progetto, articolato in tre incontri, ha visto il coinvolgimento di alcuni dei nuclei del gruppo vastese: il presidente dell'associazione Giovanni Gagliardi, Giampaolo Porfirio, Giancarlo Raspa, Stefano Iammarino, Elisena Canelli e Barbara Gaspari. Nel primo incontro sono stati spiegati la struttura e il funzionamento dei Gruppi di Acquisto attraverso filmati e materiale informativo. Poi gli studenti hanno degustato tre diversi tipi di cioccolato con compilazione di schede tecniche passando poi, dopo una breve storia del cacao, alla conoscenza e alla lettura della etichette alimentari. Per concludere, nel terzo e ultimo incontro, con i ragazzi sono stati affrontati temi quali l'agricoltura biodinamica e biologica, la stagionalità dei prodotti e la filiera corta.

In questo appuntamento i ragazzi hanno potuto ascoltare la testimonianza di uno storico fornitore del Gas Vasto, Francesco Zappacosta, titolare dell'azienda biodinamica Maggese di Bucchianico. E, per concludere con gioia il progetto, non poteva mancare un assaggio di alcuni prodotti dell'azienda come pane, olio, composta d'uva, succo d'uva e biscotti.