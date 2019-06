Vasto Basket in semifinale, Pace: "Contro Silvi sarà importante avere il palazzetto pieno"

Dal suo arrivo in biancorosso si trova per la prima volta a disputare dei playoff. Ma Peppe Pace non è certamente uno a cui tremano le gambe pensando alla serie di semifinale che dovrà affrontare la BCC Ge.Vi. Vasto Basket contro Silvi. Si inizia con gara-1 domenica 29 aprile alle 19.30 (orario differente dal solito poichè nel pomeriggio il palazzetto è impegnato per uno spareggio giovanile). Dopo i quarti contro Pineto risolti con due sole partite, vittoria in casa e in trasferta, il livello delle sfide si alza e il Silvi ha tutta l'intenzione di voler dare filo da torcere alla truppa di coach Gesmundo.

"Sono una squadra che gioca davvero una buona pallacanestro - dice Pace alla vigilia - con giocatori che si conoscono da tanto tempo. Ma noi ci siamo preparati al meglio, ci siamo allenati tanto e bene e non vediamo l'ora di scendere in campo. Siamo preparati per questa sfida e vogliamo continuare ad andare avanti per giocarci qualcosa di importante".

Per farlo serviranno grandi prestazione in campo e il sostegno di un pubblico che, nell'ultima parte di stagione, è tornato numeroso sugli spalti dell'impianto di via dei Conti Ricci. ”È davvero bello giocare con tanta gente sugli spalti - dice il numero 3 della Vasto Basket- . Sarà importante avere il palazzetto pieno già domenica sera contro Silvi".

BCC Ge.Vi. Basto Basket - Pall. Silvi

Domenica 29 aprile 2018 - ore 19.30

PalaBCC via dei Conti Ricci