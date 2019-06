Suriani: "In Comune deficit di trasparenza degli atti"

"Desta preoccupazione la situazione dell’albo pretorio del Comune di Vasto, lo strumento col quale la pubblica amministrazione dovrebbe portare a conoscenza della cittadinanza, con valore di pubblicità legale, i propri atti". Lo afferma Fratelli d'Italia.

“Dopo mesi di malfunzionamenti che sono sotto gli occhi di tutti – dichiara il capogruppo di FdI, Vincenzo Suriani – non solo non è stato fatto nulla per tornare a una situazione di normalità, ma anzi la situazione si è aggravata giorno dopo giorno, con la sparizione di atti e la loro costante migrazione da un link all’altro. Ravvisiamo un evidente deficit nell’adempimento delle pubblicazioni legali del nostro Comune e, siccome l’amministrazione Menna continua a far finta di nulla, ho presentato una interpellanza urgente per chiedere risposte ufficiali.

Siamo in una situazione di caos generalizzato – conclude Suriani – caratterizzata dalla convivenza di due albi pretori, entrambi non funzionanti, e da un sito internet obsoleto e di difficile consultazione, all’interno del quale gli atti compaiono e scompaiono ogni giorno. Non è una situazione tollerabile per un Comune di oltre quarantamila abitanti”.