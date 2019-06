Spiaggia per disabili, Prospero: "L’amministrazione dica dove sarà ubicata"

“Prendiamo atto che, a seguito dell'ultima interpellanza protocollata in data 13 aprile 2018 e dopo 4 mesi di apparente immobilismo, l'amministrazione comunale si sia attivata per realizzare l'iniziativa Una spiaggia per tutti proposta dalle minoranze già prima dell'estate 2017".

Francesco Prospero commenta il provvedimento annunciato oggi dall'assessora alle Politiche sociali del Comune di Vasto, Lina Marchesani.

"Tuttavia - precisa il consigliere comunale della Lega - ad oggi, non abbiamo notizie riguardo alle tempistiche di

realizzazione, ubicazione e gestione dell'area. Ci auguriamo che nel prossimo Consiglio Comunale le nostre domande troveranno finalmente un'esaustiva risposta e che, per la gestione dell'area, si guarderà alle associazioni di categoria riservando ad esse un apposito bando.

Anche Vasto analogamente a quanto fatto dai Comuni di San Salvo e Fossacesia - conclude Prospero - dovrà dare attuazione al principio di inclusione sociale consentendo, ai meno fortunati, di godere delle bellezze e dei benefici del mare"