Alla festa dell’Incoronata il concerto di Marco Ligabue

Appuntamento per domenica 29 aprile alle ore 21 quando, sul palco della tradizionale Festa di Maria SS. Incoronata a Vasto, salirà Marco Ligabue. Vecchie canzoni e nuovissimi brani, non tralasciando un omaggio ad alcuni grandi nomi della musica Italiana come Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè, Rino Gaetano, I Nomadi, Lucio Battisti, faranno da cornice ad una delle feste più sentite dalla comunità vastese.

Uno spettacolo tutto nuovo in cui Marco, sempre affiancato dal batterista Diego Scaffidi e dall’insostituibile chitarrista Jonathan Gasparini e dal giovanissimo bassista Luca Marchi, ci presenterà un live coinvolgente e di forte presa emotiva sul pubblico.

"Ho fatto 100 concerti in 10 mesi. - racconta Marco Ligabue -. Un’esperienza talmente bella e densa da rimanerne quasi ubriacato. Per riprendermi dalla sbronza mi ero detto di fare un po’ di pausa; poi sono bastate poche settimane per farmi tornare una voglia matta di tornare in tour. Le pause nella musica esistono e sono importanti, ci sono anche nel pentagramma, ma vuoi mettere rispetto alle tante note da suonare? Riparto, riparto con qualche spartito nuovo e tanta voglia di viaggiare".

Marco, sempre più a suo agio nelle vesti di frontman, ama coinvolgere il pubblico facendolo cantare, ballare e, perché no, riflettere. Numeri importanti quelli di Marco Ligabue. Con oltre 270.000 fan su facebook e 51 mila su Instagram, un ufficio stampa e un fan club dedicati, Marco collabora attivamente alla promozione e al successo di ogni evento. Il concerto di Vasto è curato dall’agenzia Muzak eventi.