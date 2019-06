A Guilmi la mostra fotografica sulle "Conche di San Nicola"

In occasione della festa di San Nicola, Patrono del paese, a Guilmi, borgo dell’Alto Vastese, verrà organizzata una mostra fotografica sulle Conche di San Nicola.

Le conche sono i recipienti di rame che anticamente venivano utilizzate per portare l’acqua dalle fontane pubbliche alle case dei guilmesi che ne erano sprovviste. In occasione della festività di San Nicola, che da 128 anni si celebra il 4 e 5 maggio di ogni anno, le conche, riempite di grano, vengono addobbate con “conocchie” realizzate con canne intrecciate a mano e rivestite tutt’intorno con dolci multicolori e con ogni ben di dio, compresa la famosa ventricina di Guilmi. Durante la processione, che attraversa tutte le strade del paese, le conche così addobbate sfilano davanti alle statue di San Nicola e di San Mauro.

Le famiglie di Guilmi, tradizionalmente, fanno a gara per realizzare il miglior addobbo delle conche che diventano vere e proprie opere d’arte manuali e che, al termine della processione, partecipano al concorso della conca più bella.

Nel pomeriggio del 5 maggio il contenuto delle conche viene venduto al miglior offerente per finanziare la festa, durante una divertente “riffa” in piazza.

Per celebrare queste opere d’arte sarà organizzata, nei locali di piazza Italia, davanti al municipio, la mostra fotografica “Le conche di San Nicola: dal 1950 al 2017. Il tempo passa, le tradizioni restano”.

Sarà un vero e proprio tuffo nel passato per tramandare ai giovani una tradizione che è una caratteristica unica di Guilmi.

La mostra, curata da Giuseppe Lancia, aprirà il 4 maggio e sarà visitabile fino a fine agosto, con ingresso libero.

Maria Di Nardo