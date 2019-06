Un’altra auto a fuoco nella notte: incendiata Bmw a San Salvo

Una Bmw Z4 cabrio è andata a fuoco stanotte in via Majella a San Salvo. Le fiamme sono divampate intorno alle 2, il veicolo di proprietà di un professionista sansalvese era parcheggiato in strada davanti l'abitazione/studio.

I vigili del fuoco sono intervenuti evitando danni anche alla palazzina; la Bmw è andata completamente distrutta.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione; pochi i dubbi sull'origine dolosa. Nella zona è la seconda automobile data alle fiamme: solo l'altro ieri una Opel Corsa è stata incendiata al Villaggio Siv [LEGGI].

In aggiornamento