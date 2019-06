Prospero: "Vasto Marina abbandonata a se stessa durante i ponti primaverili"

Nel ponte del 25 Aprile e a pochi giorni dal Primo Maggio, in un periodo in cui tradizionalmente la riviera accoglie i primi flussi turistici, Vasto Marina"si presenta abbandonata a se stessa, privata delle attenzioni che ogni amministratore dovrebbe dedicare ad una propria risorsa turistica”, polemizza Francesco Prospero, consigliere comunale neo iscritto alla Lega, che parla di "incapacità dell’esecutivo cittadino di comprendere l’importanza di presentare una città curata agli occhi di quanti si apprestano a venire a Vasto durante i prossimi ponti primaverili. Insieme ai colleghi Cappa e D’Alessandro, abbiamo presentato un’interpellanza per spingere l’amministrazione comunale a dedicare maggiori attenzioni a Vasto Marina.

Con questo atto, chiediamo all’amministrazione comunale di provvedere: alla manutenzione delle aree verdi; alla manutenzione della pista ciclabile; alla manutenzione del manto dei marciapiedi; a ripristinare la funzionalità del pontile; al ripristino della segnaletica orizzontale per tutta Vasto Marina; alla realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nell’area del parcheggio di Piazza Fiume dell’ex Stazione Ferroviaria. Lo spettacolo che, durante il sopralluogo effettuato a Vasto Marina, mi si è mostrato davanti - attacca Prospero - è indecoroso, ingiusto, intollerabile e irrispettoso delle bellezze che la natura ha donato alla nostra Città. Pertanto, l’amministrazione comunale deve attivarsi, da subito, per risolvere i problemi che la sua negligenza sta causando a Vasto Marina”.