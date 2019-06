Il Vasto United trionfa in Coppa Provincia, è il primo trofeo dei biancorossi

Il Vasto United si aggiudica la Coppa Provincia di Terza categoria nella finale contro il Casalanguida disputata sul sintetico di via Stingi a San Salvo.

Una sfida, contando le occasioni, senza storia. I biancorossi si impongono per 3 a 0 sui freschi vincitori del campionato ormai già in assetto vacanza e con qualche defezione importante (il bomber Giuseppe Di Marco su tutti).

I vastesi, seconda forza del torneo, presto cercheranno il passaggio in Seconda ai play off, ma nel frattempo scrivono il proprio nome sulla storia di questa competizione alla sua prima edizione.

LA PARTITA - Nelle primissime fasi di gioco non si registrano occasioni importanti oltre a un tiro da posizione angolatissima di uno scatenato Piccinini (Vasto United) parata dall'ottimo Montazzoli e una conclusione della formazione di mister Zocaro deviata in tuffo sulla linea da un difensore vastese.

La gara si accende a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco: il biancorosso Di Ninni conclude, la palla viene deviata di testa e il n. 1 del Casalanguida compie un miracolo mandando in angolo. Sull'azione successiva la sfera arriva ad Adriano Pischetola che da fuori area disegna una parabola imprendibile per Montazzoli: è il gol dell'1 a 0.

Al ritorno in campo il copione non cambia con il Casalanguida che non riesce a rendersi pericoloso e il Vasto United che attacca a testa bassa. Indicativo quando accaduto al 10° minuto del secondo tempo: ben quattro conclusioni consecutive in area ribattute da Montazzoli e dai difensori del Casalanguida oggi in giallo.

Cinque minuti dopo, ci riprova Piccinini dal limite, il n.1 casalanguidese si supera nuovamente volando e deviando in angolo. Al 25'st arriva il raddoppio: Basso Colonna imbeccato perfettamente si invola e segna di piatto da dentro l'area.

Al 38'st Mirko Piccinini mette la parola "fine" sulla partita non senza far scaldare gli animi. Scatta sul filo del fuorigioco, scarta Montazzoli, attende il rientro dei difensori per depositare in rete e rivolgere un discutibile gesto verso agli avversari. I tifosi biancazzurri non gradiscono e protestano.

Prima del fischio finale ci sarebbe la possibilità della quarta rete, ma l'attaccante Di Matteo, appena entrato, si decentra e non riesce a inquadrare la porta.

PRIMO TROFEO - Al triplice fischio parte la festa biancorossa. Per la società del presidente Marco Di Tullio è il primo trofeo alzato dalla nascita della squadra che l'anno prossimo risparmierà ai biancorossi la tassa d'iscrizione. Soddisfazione anche per l'allenatore Massimo De Ninis che da quando è arrivato a stagione in corso – dopo aver vinto il campionato dell'anno scorso con il Lentella – ha portato lo United al secondo posto e alla conquista della Coppa. L'obiettivo ora è la vittoria dei play off che inizieranno dopo i tre turni restanti.