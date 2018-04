Tre titoli regionali per i fratelli Bozzelli nel Campionato abruzzese di danze caraibiche

Ormai non c'è gara in cui Davide e Nicola Bozzelli, i Bozzy Bro' di Vasto, non tornino a casa con un bel carico di premi. È stato così anche domenica scorsa al Campionato regionale Abruzzo di danze caraibiche che si è svolto presso il palazzetto dello sport di Ortona.

I fratelli Bozzelli hanno conquistato il titolo di Campioni regionali 2018 nella Salsa Shine 16/OL classe A, nella Salsa Shine Duo 16/OL classe A e nella Combinata Caraibica 19/27 classe A2. Inoltre il Comitato regionale Abruzzo ha assegnato a Davide Bozzelli il riconoscimento FIDS 19/27 classe AS internazionale.

Davide e Nicola Bozzelli hanno espresso grande soddisfazione per questi importanti risultati a livello regionale in una competizione in cui si sono confrontati con coppie partecipanti da tutte le scuole d'Abruzzo. Per loro il prossimo appuntamento sarà domenica 27 maggio con la 3ª tappa di Coppa Italia.