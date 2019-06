Il 23 aprile, in occasione delle Giornata Mondiale del libro, patrocinata dall’Unesco, gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, in una splendida giornata di sole, hanno vestito a festa i loro paesi per la festa del libro.

Il Flashbookmob ha coinvolto non solo gli alunni e gli insegnanti, ma anche genitori, nonni, zii e passanti... ognuno con il proprio libro preferito. Il tema fondamentale della manifestazione è stata la valorizzazione e la riscoperta/scoperta del proprio territorio attraverso la lettura di libri contestualizzati, di leggende e racconti della tradizione orale, letture animate, drammatizzazioni in un clima di curiosità e di integrazione tra le diverse culture presenti nei nostri paesi.

La finalità dell’evento è promuovere il piacere della lettura e avvicinare i bambini e i ragazzi al fantastico mondo dei libri. “Un libro da solo riempie una tasca, una borsa, uno zaino, al massimo un comodino; ma più libri messi insieme formano una libreria e arredano moltissimo. I libri sono l’abito che portiamo fuori, mostrano ad altri lettori qualcosa di noi, ci permettono di conoscersi e riconoscersi…leggere non è solo bello, ma ci rende più belli”.

Istituto Omnicomprensivo Gissi