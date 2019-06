Il 1° maggio musica dal vivo con "Cupello Rock and Blues"

Sarà la musica la vera protagonista di Cupello Rock and Blues che si terrà il prossimo 1° maggio a Cupello. L’iniziativa, ideata negli anni Novanta da Umberto Boschetti, artefice della manifestazione più cult di quegli anni, si ripropone di portare di nuovo, dopo tanto tempo, sul palco di Cupello le band emergenti del cantautorato territoriale.

Sei i gruppi che parteciperanno al concerto: Nameless Band, Kamelia, Disco Socks, Vanesia, Le stanze di Federico e in chiusura i Regina – The Real Queen Experience. Insomma una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo durante la quale le band partecipanti si proporranno e si esprimeranno con diversi brani inediti.

Il Cupello Rock and Blues, che peraltro cade all’interno del Festival del Carciofo, è organizzato dall’associazione di promozione sociale 3punto1, ente no profit che da quattro anni è peraltro organizzatore del talent show cupellese “Tu sì che vali”, evento che quest’anno si terrà il 24 e 25 agosto.

“3punto1 è un’associazione decisa a proseguire il suo percorso di promozione del territorio – spiegano i componenti della realtà associativa di Cupello – continuando ogni anno a proporre una serie di eventi e manifestazioni che diano la possibilità di esprimere le grandissime potenzialità del territorio stesso”.

“Cupello Rock and Blues – aggiungono – è un nuovo esperimento, un evento che potrà tornare ad affermarsi come un tempo o lanciare nuovi spunti per qualcosa di completamente nuovo”.

L’appuntamento è per il primo maggio dalle ore 16:00 in poi in piazza Garibaldi. In apertura si esibiranno nell’ordine Nameless Band, Kamelia, Vanesia, Disco Socks e Le Stanze di Federico. In chiusura, alle 21.30 saliranno sul palco del festival i Regina - The Real Queen Experience che proporranno un omaggio alla band che ha influenzato la storia musicale internazionale. I successi dei Queen, che venne eletto come miglior gruppo britannico di tutti i tempi, saranno riproposti sul palco di Cupello dai Regina – The Real Queen Experience che al momento si attesta come una delle migliori tribute band dei Queen a livello nazionale.