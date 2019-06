Giornata del libro, una giornata di amicizia e scambio a San Buono

Una bella esperienza di condivisione, collaborazione e amicizia è stata vissuta dagli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di San Buono in occasione della Giornata Mondiale del Libro, il 23 aprile.

Aderendo all’iniziativa dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, di cui sono parte, le insegnanti hanno pensato di organizzare il previsto FlashBookMob presso l’antico Convento di San Buono, che da qualche mese ospita uno SPRAR per richiedenti asilo.

Dopo una breve introduzione della dirigente scolastica e del responsabile del centro di accoglienza, l’evento è stato aperto dai bambini della scuola dell’infanzia con una filastrocca ed un gioioso cartellone sull’importanza dei libri.

Di seguito, nella splendida cornice del chiostro del monastero, allestito e reso allegro per i bambini dagli ospiti del centro, tutti hanno dato voce ai libri: i ragazzi hanno letto fiabe per i bambini, gli alunni della scuola primaria hanno letto per i ragazzi e per i più piccini. Un girotondo animato da una canzoncina sulla comunicazione non verbale ha concluso il primo momento dell’evento.

Tutti, poi, si sono spostati nell’area pic-nic all’esterno, nel bosco, per una gustosa colazione, allietata da suoni e ritmi africani, condivisi grazie a vari strumenti a percussione.

La mattinata si è conclusa con un colorato trenino che si è snodato sul prato, tra grandi e piccini.

Resta a tutti il ricordo della giraffa, protagonista di una delle favole lette, che ha capito che è importante collaborare con tutti per poter vivere in pace e felici.

Istituto omnicomprensivo Gissi