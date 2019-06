Bella esperienza alla Torino Academy Cup per i piccoli calciatori di San Salvo

Bella esperienza lo scorso fine settimana a Torino per i bambini della scuola calcio del San Salvo allenati da Nicola Cinquina che hanno partecipato alla Torino Academy Cup. Il gruppo di giovani calciatori, tutti di 10 anni, ha partecipato al torneo sui campi che ospitano le squadre del settore giovanile della società granata, da sempre impegnata in prima linea nella cura del vivaio.

Per i giovanissimi sansalvesi è stata un'esperienza positiva in cui si sono confrontati con importanti realtà calcistiche del panorama italiano, prima fra tutte quella del Torino. Un viaggio da ricordare che sarà sicuramente da stimolo per impegnarsi ancora di più negli allenamenti con mister Cinquina.