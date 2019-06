Il 25 aprile torna "l’opera in 5 minuti" al Palazzo d’Avalos

Dopo il successo di Pasquetta, torna il 25 aprile l’opera in 5 minuti a Palazzo d’Avalos, aperto per l’occasione dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Piccoli interventi per conoscere grandi opere, un viaggio nella pittura italiana dell’Ottocento e nell’arte internazionale del Novecento, tra il mito e le pieghe della vita quotidiana dell’antichità.

Si comincia alle 16.30 con l’Ercole del Museo Archeologico, alle 17.00 una sosta per ammirare di nuovo la Caccia al cervo nella foresta di Fontainebleau di Giuseppe Palizzi, tornata di recente a Palazzo d’Avalos dopo il prestito per la mostra “da De Nittis a Gemito” a Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, alle 17.30 il Beautycase di una donna romana, alle 18.00 il Muletto di Filippo Palizzi, si chiude alle 18.30 nella Galleria di Arte Contemporanea con Islas del Mediterraneo.

INFO

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto (CH)

T: (+39) 0873-367773 - M: (+39) 334-3407240

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it Facebook Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo