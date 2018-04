Le ragazze della San Gabriele conquistano il titolo territoriale under 18

Primo trofeo stagionale in bacheca per l’under 18 della MadoGas San Gabriele. La squadra allenata da Peppe Del Fra ha conquistato il titolo territoriale Abruzzo Sud-Est battendo il Volley Ball Lanciano. Nella finale del PalaTricalle Miscione e compagne si impongono per 3-1 (25-15/21-25/25-19/25-23) bissando così il successo della passata stagione, ottenuto sempre battendo le frentane. Ma, nella finale regionale, il Lanciano riuscì a superare al tie-break la San Gabriele guadagnandosi così l’accesso alle finali nazionali. Ma ora, con la salvezza in serie C in tasca e questo primo titolo conquistato, le vastesi possono concentrarsi sulla finale regionale in cui inseguire il sogno di partecipare alle finali nazionali.

Nella finale di questa sera la San Gabriele ha fatto valere tutta la sua bravura al servizio, importante punto di forza, riuscendo poi a produrre un buon gioco in attacco. Dopo il primo set vinto dalle vastesi le ragazze di coach Litterio sono riuscite a tener loro testa andando a conquistare il secondo paraziale. Nel terzo set non c’è stata storia, con le vastesi sempre avanti fino al 25-19 finale. Più combattuto il quarto set in cui le lancianesi, dopo un iniziale svantaggio, hanno impattato sul 21-21 e messo paura alla San Gabriele che però ha vinto 25-23 conquistando così partita e titolo territoriale.

"Abbiamo disputato una buona partita - commenta coach Del Fra a fine partita - riuscendo a superare anche quei momenti in cu siamo andati in difficoltà, in particolare sulla ricezione. Ma questa squadra, come già sottolineato tante volte, quando ha la giusta carica agonistica diventa temibile e in grado di giocarsela con chiunque. Siamo felici per questo primo titolo ma sappiamo che il nostro vero obiettivo è l'accesso alle finali nazionali e continueremo a lavorare per quello.

Per la San Gabriele ora ci sarà da affrontare la semifinale regionale con andata il 2 maggio e ritorno la settimana successiva, per conqusitare l'accesso alla finalissima del 20 maggio a Tortoreto.