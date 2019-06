Vasto, la Lega punta in alto: "Lavoriamo perché il futuro candidato sindaco sia leghista"

La Lega vuole diventare anche a Vasto il partito leader del centrodestra. Inizia con tre consiglieri comunali, che significano primato nella coalizione dentro l'Aula Vennitti del municipio.

"Lavoriamo per creare le condizioni affinché il futuro candidato sindaco sia della Lega": è l'ultima frase scandita stamani dal coordinatore regionale e neo deputato Giuseppe Bellachioma a indicare le ambizioni dei leghisti di Vasto.

Annunciate nell'assemblea pubblica post-voto, poi ufficializzate in tre comunicati stampa, le tre adesioni di altrettanti consiglieri comunali oggi vengono sancite dalla conferenza stampa in cui Davide D'Alessandro, Alessandra Cappa e Francesco Prospero siedono accanto a Bellachioma, e al cordinatore provinciale, Nicola Campitelli, al commissario straordinario della sezione di Vasto, Piero Fioretti.

Nel 2016, D'Alessandro, Cappa e Prospero erano stati eletti in altrettante liste civiche di centrodestra: Vasto duemilasedici, Unione per Vasto e Progetto per Vasto. Per questo, e in vista della creazione del nuovo partito che Salvini sta per lanciare, per ora non verrà costituito un gruppo della Lega in Consiglio comunale.

"Il coordinatore cittadino? Il nome verrà ufficializzato presto, prima di quanto si possa pensare", dice a Zonalocale Piero Fioretti, commissario straordinario nominato da Bellachioma per gestire la sezione i Vasto nel periodo di transizione che "porterà alla nascita del nuovo movimento politico nazionale", annuncia Bellachioma. "A Vasto abbiamo già superato le cinquanta adesioni. E le iscrizioni sono ancora aperte", fa i conti Fioretti.

"La Lega ha aperto il portone", aveva detto Bellachioma all'assemblea pubblica al Palace Hotel di Vasto Marina. Un concetto specificato oggi dal coordinatore provinciale, Nicola Campitelli: "Siamo aperti a tutte le adesioni che possano far crescere qualitativamente la Lega".