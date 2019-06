Soria rientra in campo e sale sul Carroccio: "Mi sono iscritto alla Lega"

Nicola Soria torna in campo dopo due anni sabbatici. "Mi sono tesserato la scorsa settimana, entro la scadenza indicata dal coordinatore regionale": ha aderito alla Lega l'ex assessore comunale delle Giunte prima democristiane e poi di centrodestra.

Lo conferma a margine della conferenza stampa tenuta stamani a Vasto dai vertici regionali del partito di Salvini.

"Sono sempre stato di centrodestra e, nella Lega, ho trovato i valori in cui mi riconosco", spiega Soria al termine del briefing leghista in cui non è passata inosservata la sua presenza tra militanti e simpatizzanti che hanno ascoltato le dichiarazioni del neo deputato Giuseppe Bellachioma, che è il coordinatore regionale del partito, e degli altri esponenti provinciali e locali: il coordinatore provinciale Nicola Campitelli, il commissario straordinario della sezione di Vasto, Piero Fioretti, e i consiglieri comunali Davide D'Alessandro, Alessandra Cappa e Francesco Prospero, che nei giorni scorsi sono saliti sul Carroccio, facendo della Lega il primo partito del centrodestra nel Consiglio comunale di Vasto.

Soria, che è stato assessore al Commercio e alla Polizia municipale sia nell'amministrazione Prospero (un monocolore Dc) che nella Giunta Pietrocola di centrodestra, è stato poi consigliere comunale fino al 2011.

Nel 2016, si è ricandidato nella lista civica di centrodestra Vasto duemilasedici, ottenendo 122 voti.

Quindi due anni di lontananza dalla politica attiva. Ora l'ingresso nella Lega.