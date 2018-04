Michele Notarangelo con l’Abruzzo al Torneo delle Regioni di calcio a 5

C'è Michele Notarangelo, giovane calciatore del Futsal Vasto, tra i giocatori dell'Abruzzo che prenderanno parte al Torneo delle Regioni di Calcio a 5 che prenderà il via domani in Umbria. Notarangelo, reduce da un'ottima stagione con la formazione under 21 e con la prima squadra, è stato scelto dal selezionatore Piero Marrone per far parte dei 12 ragazzi che parteciperanno all'importante competizione giovanile del futsal.

Inserita nel girone D, con sede di gara a Foligno, la squadra dell'Abruzzo dovrà vedersela nella prima fase con Liguria, Lombardia e Sardegna. Oggi le squadre abruzzesi, juniores, allievi e femminile, partiranno alla volta dell'Umbria per poi iniziare domani con il torneo.

"Per me è un grande onore ma anche una grande responsabilità far parte della selezione abruzzese - ha detto Notarangelo a zonalocale.it - . Ho trovato una squadra fantastica e faremo sicuramente bene". Al baby biancorosso talento e personalità non mancano e saranno caratteristiche che certamente saprà far valere nel corso del Torneo delle Regioni. "L'importante - aggiunge - sarà rimanere uniti come gruppo e, soprattutto, molto umili".

La sua convocazione è stata accolta con grande entusiasmo in casa Futsal Vasto anche perchè premia il lavoro che la società del presidente Giacomucci sta portando avanti per la crescita del settore giovanile come linfa vitale per la prima squadra che, oggi, scende in campo per giocarsi l'accesso in C1. Alla vigilia di questa esperienza per lui così importante i suoi compagni, i dirigenti e i tecnici gli hanno rivolto un grande in bocca al lupo con l'auspicio che possa farsi onore anche con la maglia dell'Abruzzo.