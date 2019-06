La tutela dell’ambiente parte dai più piccoli: la Giornata mondiale della Terra a Gissi

La scuola materna "Caduti di guerra" di Gissi ha celebrato oggi la Giornata mondiale della Terra - Heart Day con un'uscita didattica per i piccoli alunni per riflettere sul nostro pianeta, sull'ambiente e sulle pratiche da adottare per tutelarlo.

I bambini accompagnati dalle maestre hanno passato una mattinata all'aria aperta nella villa comunale per stare in contatto con piante, animali e fiori. Qui sono stati mostrati loro i comportamenti corretti e quelli scorretti nei confronti della natura oltre a porre l'accento sull'importanza dell'acqua per tutto il pianeta.

Dopo la narrazione del racconto Il messaggio del gabbiano di Angelo Signorelli e la merenda, i bambini hanno fatto rientro a scuola (dove hanno ricevuto un attestato di partecipazione) sicuramente con una consapevolezza maggiore sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente .