Viadotto Histonium, 2 minorenni investite: sono gravi, ricoverate a Pescara

Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 19 a Vasto. Sul viadotto Histonium all'altezza dell'incrocio con via Nasci, sono state investite due minorenni di 15 e 13 anni.

Le loro condizioni sono gravi. Un elicottero è atterrato sulla pista d'emergenza che si trova lungo il vicino viale Paul Harris. Sul posto 118, polizia, vigili e protezione civile di Vasto.

Una delle due ragazze è stata trasportata in elicottero, l'altra in ambulanza, a Pescara.

In base alle prime informazioni, le due giovani stavano attraversando la strada quando, per cause che gli agenti stanno accertando, è sopraggiunta l'Audi A6 che le ha travolte. Al volante c'era un macedone trentatreenne, che i vigili hanno sottoposto ad alcol test e drug test. Entrambi gli accertamenti hanno dato esito negativo. Gli agenti hanno sentito anche alcuni testimoni. Durante i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente, sul viadotto si è circolato a senso unico alternato.