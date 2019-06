Comune di Vasto: 95mila euro per le indagini di vulnerabilità delle scuole

Quasi 95mila euro. E' la cifra che il Comune di Vasto impiegherà per le indagini di vulnerabilità di sette scuole della città.

"Gli edifici scolastici - annuncia una nota del municipio - interessati da questo secondo ciclo di verifiche saranno: Scuola Secondaria di I° grado “G. Rossetti” di Via Ciccarone; Scuola dell’Infanzia “A.Polsi”, Via A. De Gasperi; Scuola Primaria “Incoronata”; Scuola Primaria “Ritucci Chinni”, Via A. De Gasperi; Scuola dell’Infanzia “San Lorenzo”; Scuola Primaria “S. Antonio”, in Via S. Lorenzo; Ex asilo “Carlo Della Penna” in Via Madonna dell’Asilo.

L’importo generale di progetto realizzato dall’Ufficio Servizi del Comune di Vasto ammonta a Euro 94mila 993 euro e 4 centesimi, Iva compresa. A tal fine è stata indetta una procedura negoziata sul Mepa (il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ndr) per individuare l’affidatario del servizio".

“Al termine di questa ulteriore indagine - spiega il sindaco, Francesco Menna - l’amministrazione avrà un quadro completo del patrimonio scolastico cittadino. Verrà rilasciata per ogni plesso - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - una relazione tecnica redatta e firmata da un ingegnere professionista descrittiva nel dettaglio delle analisi eseguite ed indicante le risultanze delle indagini, che verranno poi inserite sull’Anagrafe dell’Edilizia scolastica”.

“Continuiamo a lavorare - dice l’assessora alla Manutenzione degli edifici scolastici, Anna Bosco - destinando risorse a questo settore, ed orientandole in base alle reali esigenze della città. Per le indagini di vulnerabilità delle scuole stiamo impegnando ulteriori fondi del bilancio comunale, come già fatto a dicembre 2016".