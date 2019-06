"Rischio frane, il Parlamento si occupi del caso Vasto"

Il problema del rischio frane a Vasto venga affrontato dal Parlamento. Lo chiede l'ambientalista Ivo Menna, che rivolge un appello ai parlamentari vastesi, Gianluca Castaldi e Carmela Grippa.

L'appello è rivolto anche al Comune di Vasto: "L’amministrazione e il neo assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica Forte facciano uno sforzo serio e chiedano al senatore Castaldi e alla neo eletta del M5S signora Grippa un serio intervento per aiutare la loro città che li ha votati in maggioranza affinchè il loro gruppo parlamentare si occupi in Parlamento del caso Vasto investendo: Protezione civile, Governo nazionale, Regione Abruzzo, (rappresentante M5S Smargiassi e Olivieri) affinchè si riconosca che questa nostra città ha una fragilità idrogeologica e di grave dissesto come circa 80 per cento dei comuni italiani, programmando investimenti di risorse per il risanamento.