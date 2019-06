Il Tar accoglie il ricorso del Comune contro l’impianto della Iguana srl

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Vasto contro la Regione Abruzzo e nei confronti della società Iguana S.r.l..

Il Comune ha impugnato il provvedimento dirigenziale con cui la Regione ha approvato il progetto della società citata per la realizzazione ed esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi nella zona industriale di Punta Penna, all’interno del fabbricato della ditta Puccioni.

Nella sentenza n.138/2018 il TAR Pescara ribadisce ancora una volta che la valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) è richiesta a prescindere dalla localizzazione dell’impianto all’interno o all’esterno del sito di interesse comunitario (SIC), che la fascia di protezione della Riserva di Punta Aderci è una riserva a tutti gli effetti e che l’acquisizione del parere del Comitato di gestione della medesima Riserva è necessario non solo per interventi di trasformazione urbanistico edilizia del territorio, ma “in ogni caso di forme di fruizione e di uso della stessa”.

L’assessore alle Politiche ambientali e del territorio con delega alle Aree protette e all’Avvocatura comunale Paola Cianci: “Quanto disposto dal TAR conferma l’orientamento dell’amministrazione comunale di centrosinistra che negli anni ha sempre impugnato provvedimenti autorizzatori relativi a progetti privi della V.INC.A. che interessano l’area circostante la Riserva, poiché non è un perimetro urbanistico a limitare gli effetti di determinati impianti sulle aree protette e a garantirne la massima tutela ambientale. Inoltre, la stessa riflessione ci porterà a non resistere nel contenzioso che le associazioni ambientaliste WWF e Legambiente hanno attivato nei confronti del parere favorevole emesso dal dirigente del settore Urbanistica relativamente alla VINCA presentata per il progetto Escal (cementificio)”.