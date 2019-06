Pilkington, Smargiassi porta in Consiglio regionale il problema dei 190 posti a rischio

“Ho depositato un’interpellanza per chiedere, in sostanza, massima attenzione e vicinanza fattiva da parte della Regione riguardo la situazione della Pilkington". Pietro Smargiassi porta nell'Aula del Consiglio regionale la questione occupazionale dello stabilimento di San Salvo della multinazionale giapponese che produce vetro per automobili. L'obiettivo è rilanciare la produzione per evitare di perdere 190 posti di lavoro.

"I dati sui possibili esuberi prospettati dalle organizzazioni sindacali non possono lasciare indifferenti e necessitano di un’attività in prima linea da parte della componente politica regionale, su ogni tavolo istituzionale dedito ad affrontare le problematiche evidenziate. Non devo ricordare quanto sia importante lo stabilimento Pilkington per tutto il Vastese, in termini di occupazione ed indotto. Proprio per questo - conclude Smargiassi - si torni ad essere presenti come Governo della Regione, proponendo soluzioni immediate. Il tempo della campagna elettorale è finito”.