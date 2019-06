"Controlli con il telelaser più frequenti a San Salvo"

Sicurezza sulle strade comunali: è l’impegno costante della polizia locale di San Salvo. Attività che si svolge direttamente a contatto con gli automobilisti con il controllo della velocità, della copertura assicurativa degli automezzi in circolazione e nella verifica del possesso e del rinnovo delle patenti di guida. Numerose, quindi, le attività svolte per garantire la legalità.

Su disposizione del sindaco Tiziana Magnacca il comandante della polizia locale, Vincenzo Marchioli, ha predisposto specifici controlli in diverse zone della città del rispetto dei limiti di velocità con l’utilizzo del telelaser.

“Grazie all’assunzione temporanea di due nuovi agenti – evidenzia l’assessore alla polizia locale Fabio Raspa – abbiamo ripristinato con più frequenza delle postazioni mobili per il controllo della velocità. Invito tutti gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità per una maggiore sicurezza anche al fine di evitare gli incidenti stradali”.

Gli agenti utilizzano per la verifica in tempo reale delle coperture assicurative il servizio Sic-Ania.

Comune di San Salvo