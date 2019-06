San Salvo, in via Duca degli Abruzzi i parcheggi saranno spostati sul lato opposto

I parcheggi di via Duca degli Abruzzi passeranno da un lato all'altro. La strada è una delle più trafficate della città ed è soggetta a continui ingorghi soprattutto durante il passaggio di autobus e mezzi pesanti. Il problema principale è nel tratto iniziale, dove la carreggiata è ridotta a causa dei parcheggi presenti sul lato della Bcc "Valle del Trigno".

In questo punto la soluzione studiata dai tecnici comunali prevede lo spostamento dei parcheggi sull'altro lato, quello adiacente ai portici. I lavori riguarderanno il tratto che va dall'incrocio di via De Vito a quello di via Venezia. "Il Comune di San Salvo – spiega l'ente – è pronto ad avviare i lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale e la sistemazione dei marciapiedi in via Duca degli Abruzzi. I tecnici comunali, raccogliendo l’indirizzo dell’amministrazione comunale, hanno predisposto il progetto esecutivo, redatto del geometra Michele De Filippis, con il quale verranno eliminati i disagi causati dalla sosta sulla carreggiata".

“Tra via Venezia e via De Vito – aggiunge l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – verranno arretrati gli attuali parcheggi, che troveranno posto sul lato opposto, dove verranno risistemati i marciapiedi che non andranno totalmente perduti”.