Lavori in via Duca degli Abruzzi, il Pd: "Finalmente, ma vigileremo"

Apprendiamo dalla stampa che l’amministrazione comunale è pronta ad avviare i lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale e la sistemazione dei marciapiedi in via Duca degli Abruzzi e che i tecnici comunali hanno anche già predisposto il progetto esecutivo, redatto del geom. Michele Di Filippis [LEGGI].

Riteniamo quest’azione positiva e importante viste le grandi criticità viarie che insistono da anni su Via Duca degli Abruzzi. Criticità tra l’altro da noi più volte sollevate.

Esprimiamo dunque soddisfazione in merito a tale intervento: finalmente dopo anni anche l’amministrazione comunale si è resa conto che intervenire su un’arteria così vitale per la nostra città era quanto di più doveroso fare.

In qualità di consiglieri comunali prenderemo visione quanto prima del progetto esecutivo affinché lo stesso sia realmente risolutivo per i problemi e i disagi che quotidianamente si verificano in via Duca degli Abruzzi.

Vigileremo inoltre attentamente sull’esecuzione dei lavori affinché la nostra città non si ritrovi nuovamente a vivere quanto vissuto a San Salvo Marina in via Amerigo Vespucci per i lavori di realizzazione dei marciapiedi e della viabilità stradale. Una tale superficialità, segno di una evidente incapacità da parte dell’amministrazione comunale, non la tolleriamo più, per il bene della città e per le tasche dei cittadini.

Consiglieri Comunale Pd San Salvo