Il Molise al centro della scena politica nazionale: giovedì Di Maio e Di Battista a Trivento

Riflettori puntati sul Molise al centro della scena politica nazionale. Domenica prossima, 22 aprile, si voterà per il rinnovo del consiglio regionale e in questi giorni si stanno concentrando gli interventi dei principali leader politici. Dopo Silvio Berlusconi (che tornerà ad Agnone) e Matteo Salvini (ieri bagno di folla a Montenero di Bisaccia), giovedì sarà la volta di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista a sostegno del candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco. I due esponenti di spicco del M5S terranno un comizio pubblico alle 19 in piazza Calvario a Trivento.