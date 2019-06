Il consiglio comunale di San Salvo discute sul "Difensore ideale dei bambini"

Il presidente Eugenio Spadano, ha convocato il consiglio comunale di San Salvo per venerdì 20 aprile alle ore 10.00 in seduta straordinaria in prima convocazione per discutere di un unico argomento all’ordine del giorno.

Il consiglio discuterà, per quanto stabilito dall’art. 40 dello Statuto Comunale, della figura del difensore ideale dei bambini con il sindaco dei ragazzi e il consiglio comunale dei ragazzi che saranno presenti in aula, con la partecipazione di Anna Maria Cappa Monti, presidente regionale dell’Unicef.