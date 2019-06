Vasto, pericolo smottamenti in 5 zone della città. Comune chiede finanziamenti alla Regione

Preoccupano le condizioni di cinque zone di Vasto: banconata orientale, via Santa Lucia, via Vilignina II, via San Biagio e Punta Penna.

Dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi, l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte, ha incontrato i tecnici della Regione e sollecitato l'erogazione dei finanziamenti necessari a intervenire.