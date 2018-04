Il Real Bellante batte l’Audax Palmoli al 94’ e vola in corsia di sorpasso per la vittoria finale

Una sconfitta che complica fatalmente la corsa dell'Audax Palmoli verso la vittoria del campionato. In trasferta a Bellante, ieri, le palmolesi sono tornate con un ko nel big match contro il Real: 1 a 0 al 94', quando ormai sembrava il pari sembrava archiviato. Ad andare in gol e decidere la partita è stata la neoentrata De Remigis che ha colpito di testa una respinta della n. 1 palmolese e insaccato in rete facendo esplodere la gioia delle compagne e dei tifosi.

A quattro giornate dal termine del campionato, infatti, l'Audax continua a mantenere un punto di vantaggio sulle rivali, ma all'orizzonte c'è il turno di riposo del 6 maggio già osservato dalle rivali. Le bellantesi molto probabilmente perfezioneranno il sorpasso iniziato ieri in occasione dell'ultima giornata quando, il 13 maggio, l'Audax giocherà contro il Chieti: sfida non valevole ai fini della classifica (il Real l'affronterà domenica prossima).

In un campionato a due velocità (le prime due da una parte e tutto il resto dietro ben distanziate) è molto improbabile che il Real fallisca questa opportunità: la squadra che qualche settimana fa si è aggiudicata la Coppa Abruzzo, infatti, finora ha vinto tutte le partite tranne il big match dell'andata (1 a 0 per l'Audax a Palmoli). Per la formazione di mister Buda, quindi, alla fine risulterà fatale l'1 a 1 sul campo del Ripalimosani.

In attesa del responso finale, alle Panthers non resta che continuare a vincere sperando in un passo falso delle biancorosse.

L'8 GIORNATA DI RITORNO

Real Bellante - Audax 1-0

Nerostellati - Chieti 5-0

Intrepida Ortona - Giulianova 2-3

Aquilana - Lions Villa 0-0

Stella Nascentetrivento - Ripalimosani 1-2

Riposa Aeternum

LA CLASSIFICA

Audax 40

Real Bellante 39

Ripalimosani 27

Intrepida Ortona 25

Aeternum 24

Giulianova 20

Stella Nascentetrivento 16

Aquilana 14

Lions Villa 4

Chieti 0

Nerostellati -1

LA PROSSIMA GIORNATA

Giulianova - Aquilana

Aeternum - Intrepida Ortona

Lions Villa - Nerostellati

Chieti - Real Bellante

Audax Palmoli - Ripalimosani

Riposa Stella Nascentetrivento