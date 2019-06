Bullismo a San Salvo, il sindaco: "Per i responsabili spero in un percorso rieducativo"

Il primo cittadino di San Salvo, Tiziana Magnacca, interviene sulla grave aggressione ai danni di un 15enne di Montalfano [LEGGI] avvenuta in città esprimendo "un forte abbraccio e la vicinanza personale e di tutta la città al ragazzo aggredito e alla sua famiglia".

“È un episodio gravissimo – commenta il sindaco – che merita essere approfondito in tutti i suoi aspetti, cominciando dai ragazzi ‘aggressori’ che in nessun caso possono essere giustificati, vista l'assenza di ogni remora morale ed educativa all'uso della violenza. Un gesto che non può restare impunito con la speranza che l'accaduto possa essere un'occasione utile per riflettere sul modello di vita a cui questi ragazzi appaiono aderire. Posso solo augurare al ragazzo di guarire bene e presto, ma soprattutto che i responsabili di questa vile aggressione vengano puniti per un gesto che deve avere il biasimo di tutta la città ma soprattutto che inizino un percorso rieducativo”.

Sul caso interviene anche l'assessore alle Politiche sociali, Oliviero Faienza: “I giovani hanno modelli educativi di riferimento sbagliati che obbliga, ognuno per la propria parte, a non abbassare la guardia. All’interno delle scuole è operativo Think Family, sportello d’ascolto per il disagio familiare con una psicologa alla quale si possono rivolgere tutti i ragazzi che frequentano le scuole del territorio".