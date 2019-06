Bianca Atzei, concerto a Casalbordino alla Festa di San Rocco

Sarà Bianca Atzei a salire sul palco di piazza Umberto I per l'appuntamento clou della Festa di San Rocco. Casalbordino si prepara in anticipo a festeggiare il santo venerato dai casalesi.

Il Comitato Pro Feste di San Rocco è al lavoro già da tempo per organizzare l'edizione 2018 e ha ottenuto il sì della cantante milanese che, dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2015 e nel 2017 e la pubblicazione, a gennaio di quest'anno, del suo nuovo singolo Fire on ice, è attualmente impegnata ne L'Isola dei Famosi, il reality show condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi.

Il 3 settembre, alle 22, Bianca Atzei sarà a Casalbordino per esibirsi nel suo repertorio canoro.

"Mi congratulo con il Comitato Pro Feste di San Rocco per l'ottimo lavoro che svolge tutti gli anni e che sicuramente non mancherà anche in occasione di questa edizione", commenta Carla Zinni, assessora comunale alla Cultura. "Mi auguro che la serata del 3 settembre possa far registrare un pubblico ancor più numeroso di quello dello scorso anno".