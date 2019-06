Bene la Podistica Vasto al Vivicittà: Roberto Ialacci 1° di categoria, Alessandra Bruno 2ª

C'era anche un portacolori della Podistica Vasto, Maurizio Corvino, alla affascinante Venice Night Trail, gara di 16 km. in notturna che ha percorso le calle e ben 51 ponti della città lagunare. "Corvino -spiega una nota della società - vi ha partecipato riportando, oltre al risultato, sensazioni decisamente positive. Certamente il percorso caratterizzato dai continui su e giú dovuti dal percorrere i ponti ha impegnato non poco la resistenza muscolare ma la bellezza della location unita al fascino del correrla in notturna ha fatto passare il tutto in secondo piano. A condividere tutto ció col nostro Maurizio anche alcuni ragazzi molisani della vicina Asd Runners Petacciato che così hanno portato tutti insieme un pò del nostro territorio tra le calle veneziane".

Ed era nutrita la pattuglia della Podistica Vasto che ieri ha partecipato al Vivicittà Pescara, gara vinta dal vastese Douglas Scarlato [LEGGI]. Nel capolouogo adriatico c'erano Davide Criti, Donato Romagnoli, Sandro Palombo, Pasquale Cuccaro, Alessandra Bruno, Roberto Ialacci, Diego Suriano, Alessandro Scafetta e Davide Barone. Buoni i riscontri cronometrici per tutti e grande soddisfazione per Roberto Ialacci, 1° nella M65, e Alessandra Bruno, 2ª nella F45.

La società guidata dalla presidente Antonia Falasca è anche impegnata in queste settimane nell'organizzazione del Trail dei Trabocchi che, domenica 29 aprile, porterà decine di podisti a correre nell'incantevole scenario della Riserva di Punta Aderci. Una gara dura ed emozionante a cui è possibile iscriversi sul portale dedicato - CLICCA QUI.