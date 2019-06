Menichelli benedice ’Il Cenacolo’ di Cesare Giuliani: "Grazie per questa sua opera"

Il cardinale Edoardo Menichelli, già arcivescovo di Chieti-Vasto, ha benedetto ieri Il Cenacolo, ultima opera del pittore vastese Cesare Giuliani, che l'artista ha donato alla comunità di San Lorenzo. Un'opera imponente, di 4x2 metri, realizzata con il sostegno del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna e della Società Vastese di Storia Patria. "Una tela coraggiosa per le dimensioni e per l’argomento - ha spiegato Gabriella Izzi Benedetti -. È una tentazione di tutti gli artisti che si occupano di arte sacra cimentarsi con l’Ultima Cena, ma spesso si risolve in qualcosa di devozionale, che non ha senso artistico. Cesare riesce a dare un timbro particolare, negli anni ha smussato alcune sue asprezze, ha reso più morbide alcune volumetrie e questo dipinto colpisce particolarmente per la raffinatezza cromatica e e per quel passaggio di gestualità che ricorda, in chiave moderna, gli autori del ‘400-’500".

Il sindaco Francesco Menna, presente alla cerimonia, ha voluto "rendere grazie al maestro Cesare Giuliani che torna in questa comunità riproponendo il rapporto tra l’arte e la religione che lui vive in maniera spirituale. Ha fatto un’opera importante per la città”. Affettuose le parole di Luca Russo, presidente del Lions Club "Cesare è un nostro socio e un nostro amico. Noi all’amicizia crediamo tanto e nel modo più completo del termine. Questa opera meritoria che gli è costata sacrificio e fatica, perchè non è semplice dipingere una tela così grande. Noi lo ringraziamo perchè è stato davvero bravo, ne apprezziamo l’arte ed è un messaggio sacro che lui ulteriormente manda alla parrocchia di San Lorenzo. Lo consideriamo un dono alla parrocchia, a Don Antonio e all’intera comunità di Vasto".

Emozionato il parroco, don Antonio Bevilacqua, per questo dono che viene fatto alla sua parrocchia. "Voglio ringraziare il cardinale Menichelli che ci ricorda tempi belli della nostra vita, ringrazio Giuliani per questo quadro, ci pregheremo davanti. Noi siamo la parrocchia del popolo".