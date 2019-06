MadoGas San Gabriele, netta vittoria e 7° posto che vale la permanenza in C

Netta vittoria e matematica salvezza. Per la MadoGas San Gabriele è senz'altro una domenica positiva visto che, nella sfida con il Montesilvano fanalino di coda del campionato, arrivano i tre punti che sanciscono la permanenza in serie C.

Per le ragazze di coach Peppe Del Fra la partita giocata tra le mura amiche si è messa bene sin da subito, con il primo set chiuso 25-19. Stessa musica nel secondo parziale, con Miscione e compagne che giocano con fin troppa tranquillità e controllando fino al 25-17.

Del Fra, che nei tre set ha fatto ruotare diverse giocatrici, ha cercato di mantenere alta la tensione per evitare di lasciare campo al Montesilvano e le ragazze in campo hanno dimostrato convinzione andando a chiudere il terzo set sul 25-17. Tre punti in classifica che valgono il +13 sul Pratola quart'ultimo e la matematica salvezza.

"Siamo stati bravi a non sottovalutare questa partita e concentrarci per andare a conquistare tre punti che ci permetteranno di affrontare le ultime giornate senza troppi pensieri. Il primo obiettivo stagionale l'abbiamo conquistato, ora possiamo dedicarci al campionato under 18 perchè vogliamo guadagnarci quelle finali nazionali che l'anno scorso ci sono sfuggite di un soffio".