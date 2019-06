I playoff iniziano con il piede giusto: la Vasto Basket batte Pineto 84-53

Iniziano con il piede giusto i playoff della BCC Ge.Vi. Vasto Basket. In gara 1 dei quarti di finale i biancorossi di coach Gesmundo si impongono 84-53 sul Nuovo Pineto Basket e giovedì sera potranno andare a Pineto per prova a chiudere subito la serie senza arrivare a gara3.

La partita. Il primo canestro è di marca ospite (0-3) ma la Vasto Basket ci mette poco, con 11 punti segnati in società tra Pace e Di Tizio (11-5) a mettere la partita sui binari giusti. Gli ospiti provano a rientrare accorciando fino al -3 ma il primo quarto si chiude con la tripla di Ierbs che vale il 19-13. Si torna in campo e, dopo un paio di azioni, inizia lo Ierbs-show, fatto di altre tre triple e un canestro da sotto, intervallati dai liberi di Di Tizio, che portano la Vasto Basket sul 39-15. La squadra di Gesmundo gioca bene e incrementa il suo punteggio trovando anche il gioco da tre punti di Peluso (42-17) e andando a chiudere il secondo parziale avanti 44-21.

Si torna in campo dopo il riposo lungo e i biancorossi ripartono con il piede giusto trovando la tripla di Marino e il canestro di Di Tizio, gli ospiti si affidano a Manco che sembra essere in un buon momento, ma ci pensa Dipierro, anche lui dalla lunga distanza, a mantenere largo il vantaggio dei suoi (54-33). I padroni di casa possono controllare, trovando grande precisione nei liberi messi a segno da Oluic (due volte 2 su 2), Dipierro e pace. Il Pineto prova a restare in scia ma non riesce ad accorciare e, a fine quarto, Pace riporta il vantaggio oltre i 20 punti ( 63-42). Gli ultimi dieci giri di lancette si aprono con il canestro di Ierbs che sale a quota 16 e la tripla di Peluso (68-42). Pineto replica solo dalla lunetta (68-44) ma Di Tizio recupera subito segnando il 70-44. I vastesi giocano sul velluto, incrementano con la tripla di Dipierro ( 75-49) e lasciano poi al Pineto la possibilità di replicare dalla lunga distanza (75-52). Alla rassegna dei canestri da tre prendono parte anche Peluso (79-52) e Flocco (82-52) con la schiacciata di Peppe Pace che chiude sul punteggio di 84-53 questa prima sfida playoff.

BCC Ge.Vi. Vasto Basket – Nuovo Pineto Basket 84-53

Vasto Basket: Pace 14, Stefano 0, Flocco 3, De Guglielmo 0, Dipierro 11, Marino 3, Di Tizio 13, Di Rosso 0, Ierbs 16, D’Annunzio 0, Oluic 13, Peluso 11. Coach: Gesmundo

Pineto: Manco 9, Pallini 5, Pira 4, Pavone 9, Di Francesco 3, Blasioletti, Simonella 25, Timperi 16, Sacchini, Gigliotti 2. Coach: Torrieri