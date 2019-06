Douglas Scarlato vince l’edizione 2018 di Vivicittà Pescara

È stato Douglas Scarlato il vincitore di Vivicittà Pescara, appuntamento podistico che si è svolto in contemporanea in 43 città italiane per il 35° anni. Il ventenne atleta vastese, tesserato per l'Aterno PEscara, ha percorso i 12 km. della gara in 39’49”, alla media di media di 3’19” al chilometro, battendo Francesco Marchetti (G.S. Morbegno) 40’00” e Alessio Bisogno (Passologico Pescara) 40’14”. Tra le donne vittoria di Deborah Aceto, di San Giovanni Teatino, tesserata con l‘Atletica Mennea Chieti, giunta 99ª al traguardo nell’ordine d’arrivo generale (48’56”) davanti a Lorella Buzzelli (Atletica Mennea Chieti) e Adalgisa D’Ortona (Vini Fantini Pescara).

"La gara - si legge sul portale Fidal Abruzzo - è stata vivacizzata in testa da un quintetto composto inizialmente da Douglas Scarlato, Alessio Bisogno, Francesco Marchetti, Matteo Torrieri e Francesco Raia, tutti atleti abruzzesi. Nella seconda metà i primi tre hanno operato uno strappo, al quale è seguito a due chilometri dal termine l’allungo decisivo di Scarlato, che ha fatto valere le sue qualità di mezzofondista abituato alle variazioni di ritmo su queste distanze. Bisogno ha cercato di reagire, ma alla fine si è dovuto arrendere anche alla forza di Marchetti, trentenne ex mezzofondista di valore a livello giovanile originario di Atessa, ora carabiniere in servizio in provincia di Sondrio".

All'edizione 2018 di Vivicittà "in primo piano anche i temi di carattere sociale dei quali ogni anno si fa portavoce la manifestazione. Il messaggio di questa edizione era Attività sostenibili, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità ambientale e sociale. Non solo, un pensiero era rivolto anche a un tema di stretta attualità, a sostegno dei bambini che fuggono dalla guerra in Siria, attraverso un progetto di cooperazione internazionale ed educazione, in collaborazione con la Fondazione Terre des Hommes. Inoltre, a Pescara era presente uno stand per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta alla SLA (sclerosi laterale amiotrofica)".

Classifica dei primi. 1° Douglas Scarlato (US Aterno Pescara) 39’49”, 2° Francesco Marchetti (G.S. Morbegno) 40’00”, 3° Alessio Bisogno (Passologico Pescara) 40’14”, 4° Rosato Ferri (Atletica Abruzzo L’Aquila) 40’20”, 5° Francesco Raia (Podistica New Castle) 40’22”, 6° Matteo Torrieri (Passologico Pescara) 40’39”, 7° Italo Giancaterina (USA Sporting Avezzano) 40’42”, 8° Antonio Bucci (Tocco Runner), 9° Anthony Scarinci (Vini Fantini Pescara), 10° Marco Mancini (Vini Fantini Pescara).