’Un poster per la Pace’, premiati gli alunni di Palmoli e Gissi

Nei giorni scorsi sono stati premiati gli alunni delle scuole di Gissi e Palmoli che hanno vinto l'ultima edizione di "Un poster per la Pace" che, su impulso del Lions Club Vasto New Century, in adesione con il progetto storico del Lions Club International, ha coinvolto un centinaio di ragazzi nella realizzazione di disegni sul tema "Il futuro della pace".

"Per la trentesima edizione del concorso - spiega una nota dell'associazione - il Lions Club Vasto New Century ha scelto di coinvolgere due paesi che hanno dimostrato spirito di accoglienza e pace come Palmoli, dove il convento La Madonna del Carmine è stato riconvertito in SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), e dove trovano accoglienza minori accompagnati da adulti coinvolti in guerre nei loro Paesi di origine".

Il presidente del Lions Club Vasto New Century, Guido Giangiacomo, soddisfatto per i buoni riscontri ottenuti, ha ringraziato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli e le professoresse Ivana Nanni per Gissi e Sara Bernabeo per Palmoli per il supporto all’iniziativa, e gli sponsor Mario Marmi e Lo Scalino Gioielli, "sempre pronti ad aiutare attivamente gli amici Lions".