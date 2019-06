Futsal Vasto inarrestabile: vince la finale playoff e sogna la promozione in C1

Festa biancorossa al palazzetto di via Santa Caterina da Siena per il Futsal Vasto che vince la finale playoff del girone B di serie C2 e conquista l’accesso alla sfida che, sabato prossimo, mette in palio il salto di categoria. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso la squadra di mister Rossi oggi si è imposta per 4-1 sul San Vito che, dopo aver tenuto bene il campo per un quarto d’ora, ha ceduto di fronte alla maggior convinzione dei padroni di casa. Ora, tra il Futsal Vasto e la serie C1 c’è di mezzo solo la finalissima di sabato prossimo a Montesilvano contro il San Vincenzo Valle Roveto, che ha vinto i playoff del girone A.

La partita. Nei primi minuti i padroni di casa, che schierano in quintetto Della Penna, Di Giacomo, Porretti, Orticelli e Di Bello, subiscono oltremodo la tensione per l’importante posta in palio. E infatti la prima occasione da gol è di marca ospite con Della Penna che salva su Sagarese dopo un errore di disimpegno a centrocampo. Al 14', però, i vastesi sbloccano il risultato con un tiro di Gaspari che, nel contrasto con un difensore, si impenna e beffa il portiere sanvitese. Il gol ha l'effetto di sciogliere Bozzelli e compagni che iniziano a macinare gioco. Al 15' c'è la ripartenza cpon il triangolo Frasca-Di Bello-Frasca con quest'ultimo che però non trova la conclusione vincente.

Due minuti dopo Di Giacomo, servito da Di Bello, non centra lo specchio della porta. Al 18' pericolo in area vastese con la retroguardia di casa che però riesce a salvare. Al minuto 19' ecco che arriva il raddoppio biancorosso con Di Bello che piazza la conclusione vincente. Il San Vito non ci sta e prova a reagire ma trova sulla sua strada un Della Penna in stato di grazia. E così al 27' c'è il tris vastese con Dante Salvatore che, caparbiamente, recupera palla e trova lo spazio giusto per insaccare in rete. Allo scadere è ancora Della Penna a negare un gol al San Vito, poi, nel recupero, la conclusione di Di Nunzio su schema di punizione si stampa sul palo.

Si torna in campo e, dopo due minuti, è Di Bello a cercare la via del gol. Brividi al 5' quando su calcio di punizione dal limite dell'area la palla calciata dai sanvitesi finisce tra la selva di gambe dei biancorossi che però riescono a salvarsi. Al 9', dopo l'ennesimo intervento sicuro di Della Penna, Di Giacomo sfrutta tutta la sua velocità in ripartenza per andare a piazzare il colpo del poker. È ancora un palo, al 10', a fermare la conclusione da posizione più che favorevole di Blandini ma, al 13', il San Vito trova la rete che riaccende le speranze con D'Aloisio. Ma il Futsal Vasto controlla la partita evitando di esporsi agli attacchi di un San Vito in cui cresce il nervosismo. Ne fanno le spese il capitano Blandini e D'Aloisio, espulsi entrambi per proteste. Finisce 4-1 e il Futsal Vasto fa festa per questo ulteriore tassello aggiunto ad un campionato fin qui ricco di soddisfazioni.