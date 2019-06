Stabilizzati sei vigili precari: firmato il contratto a tempo indeterminato

Hanno firmato in municipio, nell'ufficio del sindaco di Vasto, Francesco Menna, e al cospetto della segretaria generale del Comune, Angela Erspamer. Contratto a tempo indeterminato per sei vigili precari. La stabilizzazione è stata resa possibile dalla legge Madia, che prevede la possibilità di assumere definitivamente gli agenti di polizia locale che abbiano già prestato servizio per almeno 36 mesi.

“L’amministrazione - dice il sindaco - ha mantenuto le promesse fatte lo scorso anno quando ha manifestato la volontà di procedere alla modifica ed integrazione del fabbisogno di personale 2017-2019, prevedendo l’assunzione di sei istruttori di polizia municipale”.

"L'organico, pur ancora al di sotto della copertura prevista, si rafforzerà, nella stagione estiva, con l'assunzione a tempo indeterminato di altri agenti, per rispondere alle esigenze della città", annuncia Gabriele Barisano, assessore alla Polizia locale.

“L’amministrazione - rivendica l'assessora alle Risorse umane, Lina Marchesani - ha messo in campo tutte le risorse economiche disponibili e sempre nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative”.