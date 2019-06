Il ponte è troppo stretto, il camion rimane incastrato

E' stato necessario l'intervento di un carro attrezzi dotato di braccio meccanico e gancio per rimuovere un camion incastrato nel sottopassaggio di San Salvo Marina.

Oggi pomeriggio, attorno alle 18,30, un autotrasportatore della Repubblica Ceca al volante di un autoarticolato ha cercato di passare sotto il ponte ferroviario che si trova nei pressi della ex stazione di San Salvo. Ma il cavalcavia, diviso in due anguste campate, era troppo stretto per la motrice e troppo basso per il rimorchio.

Il camionista ha provato a disincagliare il mezzo, ma i suoi tentativi sono stati vani. Ha dovuto chiedere aiuto. Sul posto i carabinieri di San Salvo e il soccorso stradale. La corsia diretta al centro abitato di San Salvo è rimasta chiusa durante le operazioni.