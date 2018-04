Il 16 aprile Matteo Salvini in "tour" a Montenero di Bisaccia

Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, lunedì 16 aprile sarà a Montenero di Bisaccia per la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali a sostegno del candidato Donato Toma. Questa mattina a Termoli è, invece, arrivato (sempre per lo stesso candidato di coalizione) Silvio Berlusconi.

Salvini inizierà il suo giro elettorale del Molise a San Giuliano di Puglia dove commemorerà le vittime del terremoto del 2002. Poi si sposterà a Larino, Santa Croce di Magliano e arriverà a Montenero di Bisaccia. Qui l'incontro con il pubblico è previsto alle 15.30 nell'aula consiliare.

Il leader leghista poi ripartirà per Termoli e Campobasso.