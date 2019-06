Vasto Basket, Cicchini: "Tutti uniti per vivere dei playoff entusiasmanti"

Guardando al recente passato della BCC Ge.Vi. Vasto Basket le ultime due annate si erano chiuse con un post-stagione da dimenticare. Due anni fa l'amarissima retrocessione dalla serie B nel playout perso malamente contro Taranto, l'anno scorso una salvezza senza troppi entusiasmi in una stagione complicata. Quest'anno al PalaBCC suona ben altra musica, con la squadra di coach Gesmundo che ha chiuso al secondo posto in classifica, dopo stagione regolare e fase a orologio, e che ora affronterà il Nuovo Pineto Basket nella prima serie di playoff.

Si parte domenica sera alle 19 in un palazzetto che, fino ad oggi è stato blindato da una lunga serie di vittorie. Ierbs e compagni scenderanno in campo con l'obiettivo di iniziare l'avventura nei playoff con il piede giusto per provare a togliersi qualche bella soddisfazione. Il cammino verso la promozione è lungo e complicato ma la Vasto Basket vuole continuare a marciare sull'onda dell'entusiasmo per ridare vigore a un ambiente che è tornato a vivere momenti di grande positività.

Alla vigilia dei playoff abbiamo incontrato Luigi Cicchini, direttore sportivo dei biancorossi.