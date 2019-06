Domenica 22 aprile a San Salvo il "Trofeo Conad Raspa"

Preparativi quasi ultimati in casa Velo Club San Salvo per la seconda edizione del Trofeo Conad Raspa in programma domenica 22 aprile per la validità di prova campionato regionale di cicloturismo sotto l’egida della Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise.

Dopo il soddisfacente successo riscosso il mese scorso con il Trofeo Carnevale, il sodalizio sansalvese presieduto da Tonino Maggitti ritorna in prima linea con l’organizzazione di un evento ciclistico sulla distanza di 56 chilometri passando per San Salvo (Conad Raspa in Via Gargheta ritrovo alle 7:00 e partenza alle 9:00), Marina di Petacciato, Termoli (Torretta) e la zona industriale di San Salvo (altezza stabilimento Denso) dove gli ultimi 10 chilometri sono ad andatura agonistica per tornare nuovamente a San Salvo paese in Via Gargheta.



Con pacco gara per tutti i partecipanti e il pasta party finale, le premiazioni riguardano le prime tre società con il maggior numero di iscritti e i primi cinque classificati nel tratto competitivo finale di 10 chilometri.

Iscrizioni a 10 euro con versamento della quota sul posto la domenica mattina.

È gradita la pre-iscrizione da parte delle società con l’elenco dei partecipanti e relativo numero di tessera mandando una mail a mato51@libero.it.